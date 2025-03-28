Психолог Наумова предупредила о серьезной опасности субкультуры инцелов

Как пояснила эксперт, причины отказа от общения часто остаются неизвестными, однако нередко это связано с неудачами в личной жизни, физическими недостатками или ненавистью к окружающему миру и мизогинией. Члены группы могут проявлять агрессию к представителям противоположного пола и благополучным парам, что порой заканчивается трагическими последствиями.

«Зачастую подростки еще не очень-то уверены в себе. И при первой же неудаче с девушками могут подумать, что они тоже будут частью субкультуры инцелов. И рисуют себе в голове мрачное будущее, в котором они никому не нужны и не интересны, предполагая, что пойдут по пути насилия и убийства по отношению к другим людям», — отметила Наумова.

Психолог подчеркнула необходимость немедленного обращения родителей таких подростков к квалифицированным специалистам в области психического здоровья, добавил «Сiбдепо».