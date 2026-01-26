Психолог Наумова предложила любителям необычных хобби заняться паделом или апсайклингом
Многие в начале года стремятся найти новое хобби для саморазвития. Член Союза психотерапевтов и психологов Наталья Наумова перечислила необычные способы провести время, передала «Вечерняя Москва».
К незаурядным занятиям специалист отнесла падел. Речь идет о командной игре, объединяющей элементы тенниса и сквоша. Групповое занятие стоит около 3000 рублей.
Кроме того, эксперт предложила заняться апсайклингом, то есть созданием новых вещей из старых. Это увлечение позволяет проявить креативность и сэкономить.
Еще один вариант — урбанистическое садоводство — выращивание растений в городских условиях. А отличным хобби для любителей приключений станет скалолазание.
