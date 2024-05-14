Психолог Наумова посоветовала родителям настроить ребенка на успех перед ЕГЭ | 360°

14 мая 2024, 17:53
Психолог Наумова посоветовала родителям настроить ребенка на успех перед ЕГЭ
Школьник должен ощущать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ. Кроме того, ему необходимо следить за психологическим состоянием. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.
Эксперт посоветовала родителям настраивать ребенка на успех.
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«Часто ребята в напряжении и чувствуют, что ничего не знают, не помнят, ничего не получится. Важно помнить, что это не конец света, есть шанс повторных пересдач», — отметила специалист.
По ее словам, взрослым стоит обратиться за помощью к неврологу, если выпускник не справляется со стрессом.
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