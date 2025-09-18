Психолог Наумова посоветовала не запрещать ребенку фастфуд в один день

По словам эксперта, полный запрет не является решением. Она посоветовала спокойно разговаривать с ребенком о здоровом питании. Такие темы станут поводом для размышлений о своем рационе.

«Если ребенок любит фастфуд, не надо запрещать это в один день. Надо просто замечать и объяснять. Иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса», — пояснила специалист.

Наумова также рекомендовала избегать резкой критики внешности ребенка — есть риск нанести психологическую травму. Как пояснила психолог, необходимо делать комплименты и подчеркивать сильные стороны детей, обращая внимание на здоровое питание, добавил RT.