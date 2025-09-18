Психолог Наумова посоветовала не запрещать ребенку фастфуд в один день
Детский психолог Наталья Наумова посоветовала не запрещать ребенку фастфуд полностью. Важно научиться правильно обсуждать соответствующую тему, сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, полный запрет не является решением. Она посоветовала спокойно разговаривать с ребенком о здоровом питании. Такие темы станут поводом для размышлений о своем рационе.
«Если ребенок любит фастфуд, не надо запрещать это в один день. Надо просто замечать и объяснять. Иногда ребенок ест много жирной пищи, потому что он успокаивает себя от стресса», — пояснила специалист.
Наумова также рекомендовала избегать резкой критики внешности ребенка — есть риск нанести психологическую травму. Как пояснила психолог, необходимо делать комплименты и подчеркивать сильные стороны детей, обращая внимание на здоровое питание, добавил RT.