Психолог Наумова подчеркнула, что учебный процесс должен укреплять доверительные отношения в семье

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова в интервью телеканалу «Москва 24» объяснила, почему родителям нельзя ругать детей во время выполнения уроков или заставлять их переписывать неаккуратные домашние задания. Специалист подчеркнула, что взрослым крайне важно помнить: учебный процесс должен укреплять доверительные отношения в семье, а не разрушать их, поэтому позитивный и добрый подход является залогом успеха.

По словам эксперта, категорически запрещено бить ребенка, использовать оскорбления, вырывать листы из тетради и требовать переделывать работу с нуля. Подобное поведение демонстрирует несовершеннолетнему, что он трудится исключительно ради одобрения окружающих, а не для собственного развития. Это мешает формированию ответственности и самостоятельности. Поскольку ребенок пугается и получает психологическую травму, он буквально расходует всю энергию на то, чтобы просто пережить этот момент, а не на усвоение материала. В результате знания усваиваются плохо, количество ошибок только растет, а доверие к родителям теряется.

Наумова предостерегла от превращения домашних заданий в инструмент наказания, так как это убивает мотивацию к учебе и формирует устойчивый страх перед процессом познания. Кроме того, на фоне постоянного стресса дети могут начать чаще болеть. На подсознательном уровне они понимают, что болезнь освободит их от похода в школу и позволит таким способом получить заботу матери.