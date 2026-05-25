Психолог Наумова объяснила, что подавленная зависть проявляется через обесценивание

Мужская зависть обсуждается реже женской не из-за ее отсутствия, а из-за неприятия обществом. С детства мужчинам внушают, что они должны быть сильными и успешными, не оставляя места для зависти. Об этом рассказала психолог Любовь Наумова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, подавленные чувства, возникающие при сравнении себя с другими, нередко проявляются в искаженной форме — через обесценивание других, цинизм или агрессию.

«Например, вместо того чтобы сказать „мне тоже этого хочется“, мужчина может говорить „да это все ерунда“, „ему просто повезло“ или „там ничего особенного нет“», — объяснила эксперт.

Наумова подчеркнула разницу между «черной» и «белой» завистью. «Белая» зависть может стать стимулом к росту, тогда как «черная» разрушает человека и его отношения с окружающими.