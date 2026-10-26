Психолог Наумова назвала пять ошибок в воспитании, которые могут вырастить тревожного ребенка

Психолог Наталья Наумова рассказала о пяти ошибках в воспитании, которые закладывают основу для хронической тревожности и детской психосоматики. Об этом она сообщила «Абзацу» .

Крайности в воспитании лишают человека веры в свои силы, заявила психолог Наумова. Среди деструктивных действий она назвала любовь только за достижения, тотальную гиперопеку, полное безразличие, запрет на проявление чувств и раздувание катастрофы из пустяков. Психолог добавила, что для исправления ситуации взрослым нужно пересмотреть поведенческие паттерны и заменить приказной тон на уважение детских границ.

Вместо завышенных требований Наумова советует дать ребенку безусловную любовь, поощрять самостоятельность и признавать право на грусть или страх, заменив катастрофы спокойным решением проблемы. Главное — внедрить предсказуемую систему правил вместо хаотичной смены запретов под настроение.

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