Психолог Нацева посоветовала не делать выводов о мужчине по оплате счета на свидании

Оплата счета на первом свидании не говорит о том, способен ли мужчина строить комфортные отношения. Об этом в интервью РИАМО сообщила профессор психологии, создатель авторских психологических методик Стояна Нацева.

Психолог Нацева указала, что оплата дорогого ужина не гарантирует создания эмоциональной безопасности в отношениях, а предложение разделить счет не всегда свидетельствует о жадности мужчины или его незаинтересованности. Она посоветовала не делать однозначных выводов и о женщине, ожидающей, что мужчина возьмет счет на себя: для нее это может быть проявлением внимания и инициативы, а не стремлением к материальной выгоде, пишет «Петербургский дневник».

По словам специалиста, опасно превращать один жест в окончательный диагноз, гораздо важнее оценивать общую манеру поведения человека. Проблема возникает, когда люди приходят на свидание с разными представлениями об отношениях, но молча ожидают, что партнер сам знает и разделяет их правила.