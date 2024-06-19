Психолог Наринская рассказала, что снижение стресса и негатива поможет побороть зависимость

Психолог Лерона Наринская в беседе с изданием РИАМО рассказала, что прежде, чем справиться с зависимостью, необходимо минимизировать стресс и негатив в своей жизни.

Она призвала отказаться от прочтения негативных новостей, ограничить общение с людьми, которые приносят больше отрицательных эмоций, чем радости. Борьба с зависимостью, по ее словам, начинается с признания проблемы. А чтобы у организма были дополнительные ресурсы, важно соблюдать график сна и правильно питаться, написал сайт kp.ru.

Человек, который читает статьи о вредных привычках, уже сделал первый шаг к выздоровлению, добавила Наринская.

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