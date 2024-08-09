Психолог Наринская рассказала, что для исцеления от детских травм необходимо найти грамотного специалиста

Человек, получивший психологические травмы в детстве, будет ощущать те же чувства, только уже во взрослом возрасте. Об этом изданию РИАМО рассказала психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская.

Например, женщина, которая чувствует себя неценовой, найдет мужа, который будет ей транслировать ее же травму. То же самое будут делать и ее подруги. По словам специалиста, разобраться со всеми детскими травмами поможет грамотно подобранный психолог.

Чаще всего женщины, которые чувствуют себя униженными, притягивают в свое поле людей, которые будут и дальше обесценивать их, добавила Наринская.