Психолог Нараленкова предложила практиковать «сканер тела» для снижения тревоги

Исследователи из Орхусского университета (Дания) и Немецкого института питания человека выяснили, что связь между желудком и мозгом может влиять на ментальное состояние человека. Подробнее рассказала психолог Оксана Нараленкова, сообщил сайт KP.RU .

По данным ученых, чем сильнее синхронизация между желудочным ритмом и лобно-теменной сетью мозга, тем более выражены симптомы тревоги и депрессии. Желудок генерирует медленные электрические волны для перемешивания и переваривания пищи, а мозг «прислушивается» к этим сигналам.

Специалист предложила несколько практик для успокоения. Так, отличным вариантом станет «сканер тела», который предполагает концентрацию внимания на дыхании и телесных ощущениях.

Кроме того, психолог посоветовали вести дневник настроения и пищеварения, чтобы выявить связь между эмоциональным состоянием и проблемами с ЖКТ. Помогает и глубокое диафрагмальное дыхание, так как оно может гармонизировать взаимодействие между мозгом и внутренними органами.