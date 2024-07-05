Психолог Найдина: ребенок постоянно просит подарки, поскольку не чувствует себя любимым

Постоянное желание получить подарок может быть сигналом о том, что ребенок не чувствует себя любимым и ценным как для родителей, так и для друзей. Об этом рассказала клинический психолог, основатель Mindful Relationship Coaching Ирина Найдина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для решения этой проблемы родителям стоит обратить внимание на качество времени, проводимого с детьми. Так, вместо новой покупки взрослым лучше почитать вместе с ребенком книгу или же сходить на прогулку в парк, сообщил сайт kp.ru.

В это время очень важно отложить все свои дела, не отвлекаться на звонки и полностью посвятить себя общению с ребенком, отметила Найдина.

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