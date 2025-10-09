Психолог Мыскин отметил, что хобби поможет пережить пустоту при уходе детей из родительского дома

Когда дети покидают родительский дом, многие мамы и папы сталкиваются с чувством пустоты и одиночества. Это состояние психологи называют «синдромом опустевшего гнезда». Семейный психолог Дмитрий Мыскин в разговоре с Life.ru поделился советами, как преодолеть этот кризис и начать новую главу жизни.

Как отметил специалист, первый шаг — принять, что основная задача родителя выполнена. Как говорят в Индии, «ребенок — гость в твоем доме, поэтом его нужно накормить, выучить и отпустить».

Второй шаг — осознать, что расстояние не охлаждает отношения. Третий шаг — дать детям больше свободы.

«Нужно быть готовыми к тому, что ребенок будет принимать самостоятельные решения», — сказал Мыскин.

Не стоит подавлять чувства одиночества, лучше позволить себе их пережить. Вспомните о своих мечтах и увлечениях, которые были отложены на потом. Подумайте, что вас объединяет с детьми, найдите общие интересы. Это поможет чаще видеться и не навязываться, заключил эксперт.