Психолог Мустафина посоветовала ставить четкие и реалистичные цели на год

Реалистичность и четкость задач — ключевые элементы успеха при постановке целей на год. Об этом рассказала психолог Эльнара Мустафина в интервью сайту «Газета.Ru» .

По словам специалиста, необходимо четко понимать, зачем вам нужна определенная цель, а также быть честным с собой относительно ресурсов для ее достижения. Не стоит завышать ожидания, лучше ограничиться несколькими значимыми целями.

Эмоциональная составляющая также важна: представляйте себя в момент достижения мечты. Это поможет усилить мотивацию и повысит шансы на осуществление задуманного, подчеркнула Мустафина.