Психолог Мустафина посоветовала ставить четкие и реалистичные цели на год

Реалистичность и четкость задач — ключевые элементы успеха при постановке целей на год. Об этом рассказала психолог Эльнара Мустафина в интервью сайту «Газета.Ru».
По словам специалиста, необходимо четко понимать, зачем вам нужна определенная цель, а также быть честным с собой относительно ресурсов для ее достижения. Не стоит завышать ожидания, лучше ограничиться несколькими значимыми целями.
Эмоциональная составляющая также важна: представляйте себя в момент достижения мечты. Это поможет усилить мотивацию и повысит шансы на осуществление задуманного, подчеркнула Мустафина.
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