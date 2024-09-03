Психолог Мустафина: лже-психологи часто используют в терапии непроверенные методы

Далеко не все психологи отличаются профессионализмом и высокими компетенциями. Псевдоспециалисты в основном используют в работе непроверенные методы терапии, рассказала психолог Эльнара Мустафина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, настоящие профессионалы всегда опираются на научно обоснованные методы терапии: когнитивно-поведенческую, гештальт, психоанализ и другие. Лже-консультанты часто предлагают «секретные» техники, которые не имеют подтверждения в исследованиях.

Не нужно стесняться просить документы у психологов. Профессионал всегда имеет диплом и лицензию на практику, отметила Мустафина.