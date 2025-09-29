Психолог Мусохранова подчеркнула, что за финансовый подход у детей отвечают семейные установки

За финансовый подход у детей отвечают семейные установки, усвоенные в детстве, утверждает психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова в беседе с KP.RU .

Она отметила: «Расчет только на увеличение финансовой грамотности может не сработать, потому что теоретические знания ложатся на семейные установки из детства, и могут не давать результата».

Мусохранова подчеркнула, что фразы вроде «большие деньги честно не заработать» могут создать у ребенка страх перед деньгами. Это приводит к тому, что, повзрослев, человек неосознанно повторяет финансовые ошибки своих родителей.

Психолог рекомендует открыто обсуждать финансы в семье и демонстрировать положительные примеры, такие как планирование бюджета и инвестирование.