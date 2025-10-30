Психолог Муслимов заявил, что хоббидоггинг помогает взрослым справиться с утратой любимого питомца

В последнее время в интернете обсуждают новый тренд — хоббидоггинг. Люди, преимущественно подростки и молодежь, выгуливают невидимых собак на поводке, проходя с ними полосу препятствий, дрессируя их и даже убирая за ними на улице. Все это происходит с пустым ошейником, без настоящего питомца. Хоббидоггинг может выполнять эмоциональные и социальные функции, рассказал URA.RU доцент департамента психологии УГИ УрФУ Рустам Муслумов.

«Есть исследование, которое посвящено особенностям взаимодействия с домашними питомцами. Согласно ему, даже воображаемое прикосновение к животному снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние», — отметил эксперт.

Для взрослых это может быть способом справиться с утратой любимого питомца. При этом феномен не имеет патологического подтекста, подчеркнул Муслумов.

Однако если выгуливание невидимой собаки сопровождается негативными мыслями, усиливает чувство одиночества и изоляции, лучше обратиться к специалисту, добавил психолог.