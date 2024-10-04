Психолог Мурзина: желание ребенка есть только макароны и сосиски может быть вызвано недоверием к взрослым

Порой родители жалуются, что их ребенок ест только макароны, сосиски, сметану и некоторые каши. Причину такого поведения объяснила клинический психолог Светлана Мурзина в беседе с «Известиями».
По ее словам, зачастую такое происходит с тревожными детьми. Еще одна причина — недоверие к взрослым. Оно формируется на основе ситуаций, когда родители предлагали попробовать блюдо, вкус которого не понравился малышу, пояснила психолог.
Родителям малоежек она посоветовала вести пищевой дневник. Благодаря нему можно определить периоды хорошего аппетита.
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