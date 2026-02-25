Психолог Муравьева призвала отказаться от откровенных разговоров с нейросетями о личной жизни

Психолог Марина Муравьева в разговоре с KP.RU предупредила о потенциальных рисках откровенных бесед с нейросетями. По ее мнению, нейросеть может втереться в доверие, но ее ответы могут быть основаны лишь на той информации, которую ей предоставили.

Специалист подчеркнула, что нейросеть не учитывает контекст и эмоциональную близость. Она может предложить простой ярлык, но не сможет заменить живого человека.

«Мы смотрим, какие механизмы защиты используются человеком, какова его реакция на стресс. Мы можем предположить, что перед нами нарциссическая личность, но ключевое здесь именно ЛИЧНОСТЬ», — объяснила психолог.

Хотя нейросеть всегда доступна и может создать иллюзию понимания, она не способна заменить профессиональную помощь в сложных ситуациях. Муравьева призвала не забывать, что нейросеть — это всего лишь инструмент.

Профессиональные организации и исследовательские группы подчеркивают, что нейросети могут давать опасные ответы, не распознавать кризис и даже усиливать стигму или бредовые конструкции. Поэтому они не могут считаться заменой помощи специалиста.