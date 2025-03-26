Психолог Московский призвал родителей не торопить развитие дошкольников

Кандидат психологических наук, психолог и лектор Российского общества «Знание» Вячеслав Московский в беседе с «ФедералПресс» высказал мнение о том, что детей не следует подталкивать к раннему развитию.

Московский считает, что главное в воспитании — это понимание уникальности каждого ребенка и терпение в наблюдении за его интересами и способностями. Он подчеркивает, что фундаментальное развитие требует времени и должно происходить естественным образом. Психолог напоминает о важности родительской любви для детей.

Московский предостерегает от стереотипного подхода к воспитанию и приводит примеры влияния родительских действий на формирование моделей поведения у детей. Он советует родителям работать над собой, развивать полезные привычки и увлечения, чтобы создать гармоничную атмосферу для роста детей.