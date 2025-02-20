Психолог Мошкова: при выборе первого учителя нужно учитывать темперамент ребенка

С 1 апреля начинается набор детей в первый класс, поэтому родители уже сейчас начинают выбирают подходящую школу. Важнее учебного заведения часто оказывается первый учитель. Как выбрать подходящего педагога, который станет другом и наставником ребенку, рассказала детский психолог Елена Мошкова, ее слова приводит газета «Петербургский дневник».