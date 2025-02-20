Психолог Мошкова: при выборе первого учителя нужно учитывать темперамент ребенка

С 1 апреля начинается набор детей в первый класс, поэтому родители уже сейчас начинают выбирают подходящую школу. Важнее учебного заведения часто оказывается первый учитель. Как выбрать подходящего педагога, который станет другом и наставником ребенку, рассказала детский психолог Елена Мошкова, ее слова приводит газета «Петербургский дневник».
По словам специалиста, критерии выбора учителя зависят от характера ребенка, поэтому важно учитывать темперамент детей. Например, строгий учитель подойдет активным малышам, а мягкий — тревожным.
Но есть универсальные черты, которыми должен обладать хороший педагог: организованность, доброжелательность, профессионализм и уравновешенность, подчеркнула Мошкова.
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