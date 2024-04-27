Психолог Морозова рассказала, что мошенники имеют четкий план общения с потенциальной жертвой | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:50 Психолог Морозова рассказала, что мошенники имеют четкий план общения с потенциальной жертвой

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Семейный психолог и консультант Наталья Морозова в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала, что все телефонные мошенники имеют четкий план общения с потенциальной жертвой.

Эксперт призывает обратить внимание на YouTube-каналы, где блогеры разбираются в мошенниках и их методах работы.

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«В общем, такой вариант: посмотреть такие ролики, послушать, чтобы быть уже наслышанным», ― процитировали «Аргументы и факты» Морозову.

Прежде чем вестись на просьбу мошенников, сначала стоит обратиться в организацию, от имени которой аферисты звонят, добавила психолог.