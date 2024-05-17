Психолог Морозова: перед экзаменами можно попробовать дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:26 Психолог Морозова: перед экзаменами можно попробовать дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание

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Детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» дала советы ученикам, как справиться со стрессом перед экзаменами.

Специалист порекомендовала школьникам учиться дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание. Также в период тревоги можно начать концентрироваться на своих ощущениях в теле, переключить мозг, чтобы «вернуть себе себя».

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Морозова призвала родителей поддержать детей в период экзаменов, особенно во время неудач. Ребенок должен понимать, что иногда случаются и негативные моменты в жизни, и стойко их переносить.