Психолог Морозова объяснила, что привычка сидеть в телефоне по ночам может быть связана с высоким уровнем стресса

Психолог Кристина Морозова в интервью Lenta.ru объяснила, что привычка сидеть в телефоне по ночам может быть связана с высоким уровнем стресса. Она отметила: «Просмотр контента вызывает выброс дофамина», который способствует формированию привычки.

По словам специалиста, вечерние отвлекающие занятия помогают компенсировать недостаток положительных эмоций и снизить напряжение.

Как написал NEWS.ru, еще одной причиной такого поведения может быть нехватка времени в течение дня, из-за чего многие продолжают сидеть в телефоне перед сном, несмотря на усталость.