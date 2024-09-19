Психолог Морозова назвала критическое мышление единственной защитой от обмана

Психолог Наталья Морозова объяснила, каким образом критическое мышление защищает от обмана и лжи. Специалист отметила, что многие люди сами желают обманываться, так как вера в чудеса — это важная черта, укорененная в культурных и религиозных традициях, отметила Pravda.Ru.

Морозова акцентировала внимание на том, что критическое мышление является тем «иммунитетом», который помогает противостоять обману. Она добавила, что этот подход позволяет адекватно оценивать ситуации, однако он развит лишь на уровне 5–10%.

Развивать критическое мышление непросто, но очень важно — это поможет бороться в том числе с мошенниками по телефону и будет полезно в повседневной жизни, добавили «Известия».