Психолог Морозова: наказание молчанием повышает уровень тревожности у ребенка

Детские травмы оказывают серьезное влияние на психику ребенка и могут вызвать душевные страдания во взрослом возрасте. Психолог Диана Машкова в интервью «ФедералПресс» рассказала о факторах, которые мешают человеку быть собой.
По словам специалиста, основные факторы риска включают физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение нуждами ребенка, конфликты родителей и зависимость одного из них. Наказания молчанием, регулярная критика и обесценивание ребенка приводят к тревожности и проблемам в отношениях.
Разводы, вовлечение детей в семейные конфликты и токсичная атмосфера в доме также наносят вред. Машкова призвала родителей осознавать важность воспитания и обеспечивать ребенку безопасную среду для развития.
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