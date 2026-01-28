Психолог Моргунов посоветовал тренировать умение корректно предъявлять обиды в семье

В эфире радиостанции «Говорит Москва» декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов заявил, что обвинения и навешивание ярлыков в общении с близкими, а также отказ от развода в сложных ситуациях могут привести к нестабильному эмоциональному состоянию.

Специалист подчеркнул важность умения корректно выражать свои чувства.

«Нужно тренировать умение корректно предъявлять друг другу свою точку зрения, свои обиды и так далее, без обвинений, корректно», — отметил психолог.

Он также указал на различные причины, по которым люди затягивают с расставанием в сложных обстоятельствах: из-за детей, родителей или культурных установок. Это, по его мнению, может вызывать изменения в эмоциональном состоянии человека и влиять на его отношение к происходящему.