Психолог Молвинская: женщина не должна выполнять роль матери в отношениях

Многие женщины начинают контролировать своего партнера и пытаются решить за него все проблемы, тем самым выполняя роль матери. В отношениях так делать не стоит, рассказала психолог Ирина Молвинская в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, чрезмерная забота, контроль и опека не всегда уместны в партнерских отношениях. Это приводит к дисбалансу: партнер может начать чувствовать себя несамостоятельным и потерять к женщине интерес, сообщил «ФедералПресс».

Причины подобного поведения нередко кроются в семейных установках и стереотипах, которые внушались с детства, отметила Молвинская.