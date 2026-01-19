Психолог Моисеева указала на нехватку качественного отдыха у россиян в выходные

В конце прошлого года обсуждение возможного перехода на четырехнедельную рабочую неделю вызвало новую волну дискуссий. Свое мнение высказала психолог частной практики Юлия Моисеева, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, в современных реалиях людям не хватает качественного отдыха даже в выходные дни. Она отмечает, что общение и домашние дела могут забирать моральные силы, оставляя мало времени для полноценного отдыха.

«Многие считают отдыхом возможность поспать подольше, а то и вовсе не вставать с кровати, провести день в социальных сетях. Однако это нельзя считать полноценным отдыхом», — отметила эксперт.

Она объяснила, что настоящий отдых должен сопровождаться яркими впечатлениями. Хотя введение дополнительного выходного могло бы показаться привлекательным, проводить его исключительно в гаджетах вредно для психики, добавила психолог.