Психолог Мизерная: страх неодобрения зачастую мешает ходить в спортзал
Психолог Кристина Мизерная перечислила причины, мешающие ходить в спортзал. Одна из них — страх неодобрения, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По словам специалиста, многие представляют фитнес-центры как место, где царят конкуренция и критика. Опасения по поводу мнения окружающих о внешнем виде создают негативный настрой.
Еще одно препятствие — неуверенность в себе. Новички зачастую чувствуют себя некомпетентными в вопросе тренировок. Кроме того, сравнение себя с более опытными посетителями вызывает комплексы.
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