Психолог Мизерная: страх неодобрения зачастую мешает ходить в спортзал

Психолог Кристина Мизерная перечислила причины, мешающие ходить в спортзал. Одна из них — страх неодобрения, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По словам специалиста, многие представляют фитнес-центры как место, где царят конкуренция и критика. Опасения по поводу мнения окружающих о внешнем виде создают негативный настрой.

Еще одно препятствие — неуверенность в себе. Новички зачастую чувствуют себя некомпетентными в вопросе тренировок. Кроме того, сравнение себя с более опытными посетителями вызывает комплексы.