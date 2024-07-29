Психолог Мизерная: страх неодобрения зачастую мешает ходить в спортзал

Психолог Кристина Мизерная перечислила причины, мешающие ходить в спортзал. Одна из них — страх неодобрения, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По словам специалиста, многие представляют фитнес-центры как место, где царят конкуренция и критика. Опасения по поводу мнения окружающих о внешнем виде создают негативный настрой.

Еще одно препятствие — неуверенность в себе. Новички зачастую чувствуют себя некомпетентными в вопросе тренировок. Кроме того, сравнение себя с более опытными посетителями вызывает комплексы.

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