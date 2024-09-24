Психолог Мизерная: присутствие мужа при родах может оказать неоценимую поддержку для женщины

Психолог Кристина Мизерная заявила, что мужчине стоит находиться рядом с супругой при родах. Это укрепит связь отца с ребенком, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Кроме того, присутствие партнера способно оказать неоценимую поддержку для женщины, которая оказалась в стрессовой ситуации.

«Муж может помочь успокоить партнершу, облегчить ее страхи и разделить радость вместе с ней», — пояснила специалист.

По ее словам, благодаря соответствующему решению мужчина также будет вовремя получать информацию о состоянии возлюбленной и младенца. Страхи и переживания, связанные с процессом, необходимо обговорить заранее, посоветовала психолог.