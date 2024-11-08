Психолог Митягина: родители 90-х не давали детям эмоциональной близости

Издание Life сравнило родителей 90-х годов с современными родителями и отметило их сильные и слабые стороны в воспитании детей.

Родители старшего поколения умели обозначать детям, что хорошо, а что плохо, и строго держали границы. По словам психолога Елены Митягиной, ребенок, благодаря такому воспитанию, учился взаимодействовать с миром в четких рамках дозволенного, тем самым укрепляя чувство безопасности. Для него и мама, и папа имели авторитет, с которым трудно поспорить. Другой вопрос, что в таком строгом воспитании дети не чувствовали эмоциональной близости с самими родными людьми.

«Это могло сказаться на эмоциональном развитии детей, которые росли с недостатком понимания», — отметила специалист.

Зачастую взрослые оставались не вовлеченными в жизнь своих детей и не понимали, что для них важно. Такое воспитание во многом привело к отдалению между родителями и детьми.