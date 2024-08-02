Психолог Митягина: ошибочно сравнивать «обычных» детей и «кесарят»

Некоторые считают, что «настоящая» мать должна рожать естественным путем. В беседе с Life данное убеждение прокомментировала психолог Елена Митягина.

По ее мнению, кесарево сечение не противоречит концепции естественных родов. Доводы в адрес обратного — абсолютная чушь и глупость, заявила эксперт.

На взгляд специалиста, слова об отличиях «обычных» детей от «кесарят» неверны. Все люди разные изначально, пояснила психолог.

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