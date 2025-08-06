Психолог Мишонова призвала бороться с нецензурной лексикой детей просветительскими способами, а не штрафами

Детский психолог Светлана Клюваева в беседе с «Ридусом» высказала свое мнение о предложении Уполномоченной по правам ребенка в Московской области Анны Мишоновой ввести денежные штрафы для родителей, дети которых используют нецензурную лексику.

Мишонова привела в пример опыт Казахстана, где за мат штрафуют подростков старше 16 лет и родителей подростков от 14 до 16 лет. Однако психолог считает, что на юных матерщинников лучше воздействовать «более гуманистическими, культурными, просветительскими способами».

«Дети очень хорошо копируют язык взрослых людей, которые их окружают. Обычно это близкие люди, члены семьи. И если ребенок чувствует, как поощряется то, что он говорит на хорошем языке, что он начитан, что он образован — это будет иметь намного более сильный эффект, нежели штрафы, выписываемые родителям, которые будут материться, получая эти штрафы», — отметила Клюваева.

Психолог подчеркнула, что несмотря на трудности фиксации детской ненормативной лексики для наложения штрафов, меры наказания необходимы, поскольку использование бранной речи способствует распространению негативной энергии.