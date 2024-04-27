Психолог Миронов: привычка совершать спонтанные покупки может свидетельствовать о чувстве одиночества | 360°

Общество 27 апреля 2024, 12:20 Психолог Миронов: привычка совершать спонтанные покупки может свидетельствовать о чувстве одиночества

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Спонтанные покупки лишь на время помогают справиться со стрессом. Истинную причину такого поведения необходимо разбирать со специалистом. Об этом рассказал психолог Андрей Миронов в беседе с ИА НСН.

По его словам, за подобными потребительскими привычками скрываются глубинные переживания. Человек пытается заполнить пустоту в душе, компенсируя ее новыми вещами.

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«Это может быть чувство одиночества, недостаток внимания, необходимость в похвале и одобрении окружающих», — пояснил эксперт.

Миронов посоветовал признать соответствующую проблему и всегда придерживаться заранее составленного списка покупок.