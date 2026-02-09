Психолог Мироненко предложила подарить девушке на 14 февраля дневник воспоминаний

День святого Валентина приближается, и многие задумываются о подарке для своей возлюбленной. Выбор презента начинается не с полки магазина, а с внимательности и наблюдательности, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко в беседе с радиостанцией Sputnik .

Например, можно обратить внимание на то, чего не хватает девушке в повседневной жизни: кухонные принадлежности, наборы стаканов и бокалов, уходовые аксессуары или предметы для ванной.

Психолог объяснила, что время и усилия, вложенные в подготовку подарка, становятся важным проявлением чувств и показывают отношение к человеку. Мироненко предложила подарить фотоальбом с совместными фотографиями, дневник воспоминаний о поездках и путешествиях или письмо с признанием в чувствах.