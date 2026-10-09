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    Психолог Мирная заявила, что привычка сохранять скриншоты конфликтов может разрушить отношения

    Психолог Мирная заявила, что привычка сохранять скриншоты конфликтов может разрушить отношения. Об этом сообщил специалист в беседе с NEWS.ru.

    Мирная предупредила, что сбор скриншотов и сохранение сообщений для будущих конфликтов разрушает отношения. По ее словам, люди перестают переживать ссору здесь и сейчас, начиная копить «доказательства» против партнера. В итоге близкий человек воспринимается не как союзник, а как обвиняемый, пишет ИА НСН.

    Особенно разрушительно это действует, когда старые сообщения возвращаются в каждом новом споре. Эксперт отметила, что такой архив нарушает чувство безопасности: партнер начинает контролировать каждое слово, боясь, что любая фраза будет использована против него спустя месяцы. Это заставляет избегать откровенных разговоров и общаться так, словно переписка однажды окажется в суде.