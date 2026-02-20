Психолог Мирная сообщила, что регулярный обмен мемами снижает навык эмоциональной близости

Психолог Инна Мирная высказала мнение о влиянии регулярного обмена мемами на отношения между людьми. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, регулярный обмен мемами может привести к тому, что люди будут путать активность с близостью. Настоящее общение предполагает обмен переживаниями, смыслами и сомнениями, что требует уязвимости.

На взгляд психолога, такая форма общения со временем может снизить навык эмоциональной близости, и человеку станет сложнее говорить о своих чувствах. В результате отношения могут существовать годами, но оставаться поверхностными, добавил телеканал «Санкт-Петербург».