Психолог Мирная рассказала, что прогулки, тишина и смена обстановки помогают восстановить ресурс после работы

Многие люди замечают, что после выходных или отпуска они не чувствуют прилива сил. Усталость остается, а иногда даже усиливается. Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная рассказала Life.ru , почему так происходит.

По словам эксперта, главная причина — это неправильный подход к отдыху. Многие люди продолжают отдыхать так же, как работают, не давая своему мозгу возможности восстановиться.

«Человек заканчивает рабочий день, открывает соцсети, листает ленту, читает новости, смотрит короткие видео. С точки зрения психики это не отдых, а та же когнитивная нагрузка — мозг продолжает обрабатывать огромный поток информации», — отметила Мирная.

Если работа связана с умственным напряжением и информационным потоком, восстановление должно происходить через телесные и сенсорные активности: движение, прогулки, тишину, смену обстановки. Однако часто происходит наоборот: люди пытаются «перезагрузиться» за счет еще большего количества стимулов — сериалов, новостей и бесконечного скроллинга.

Чтобы отдохнуть по-настоящему, нужно замедлиться и перестать постоянно реагировать на внешние факторы. Прогулка без телефона, спокойный разговор, время наедине с собой — вот что поможет нервной системе переключиться в режим восстановления.

Важно понимать, что отдых — это не просто пауза между задачами, а возможность для психики переключиться в другой режим. Если этого не происходит, организм не восстанавливается, подчеркнула специалист.