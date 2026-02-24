Психолог Мирная рассказала, что чаще всего к разводу приходят пары со стажем совместной жизни от 8 до 15 лет

Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная в беседе с «Известиями» рассказала о причинах, по которым российские пары принимают решение о разводе. По ее словам, характер расставаний в 2025–2026 годах меняется: все реже они связаны с острыми конфликтами и все чаще — с постепенной утратой эмоциональной близости.

«Главная причина расставаний сегодня — не измены и не бытовые скандалы, а длительное отсутствие живого контакта между партнерами», — отметила Мирная.

Эксперт подчеркнула, что современные пары стали более психологически грамотными и не готовы сохранять отношения формально, если в них нет эмоциональной наполненности. Брак все чаще воспринимается не как обязательство «на всю жизнь», а как союз, который сохраняет ценность, пока в нем есть развитие и взаимный интерес.

Мирная добавила, что развод становится логичным решением для пар, которые осознают, что давно не являются парой, хотя и остаются отличной командой в быту. Чаще всего к разводу приходят пары со стажем совместной жизни от восьми до 15 лет. В этот период становятся очевидными системные проблемы: нехватка диалога, игнорирование личных потребностей, подмена эмоциональной близости бытовой функциональностью.

При этом рост числа разводов не свидетельствует о кризисе института семьи, считает Мирная. Напротив, он может говорить о том, что люди обращают внимание на внутренние процессы и выходят из деструктивных сценариев до того, как они приводят к серьезным психологическим последствиям.