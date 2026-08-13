Психолог Мирная предупредила, что привычка прятать значимые события способна отдалить даже близких людей

Иногда человек начинает скрывать свои успехи из-за страха перед реакцией окружающих. Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная рассказала Life.ru , почему так происходит и как это может повлиять на отношения.

По словам специалиста, за скрытностью часто стоят не скромность или недоверие, а страх перед завистью, насмешками и обесцениванием. Когда один человек достигает успеха, это может нарушить привычный баланс в отношениях. Вместо поддержки могут появиться уколы вроде «Теперь ты, наверное, слишком важный для нас».

Инна Мирная отмечает, что корни такого поведения нередко уходят в детство. Ребенок мог расти с установками, что хвастаться стыдно, богатство неизбежно вызывает зависть, а выделяться опасно. Также причиной может стать опыт нарушения личных границ: стоит рассказать о повышении, как родственники начинают просить деньги, раздавать советы или решать, куда потратить новую зарплату.

«Иногда человек молчит, потому что сам еще не привык к своему успеху. Он боится, что достижение окажется временным, сделка сорвется, новая должность не оправдает ожиданий», — отметила психолог. Не рассказывая о переменах, он словно защищает хрупкое чувство радости от чужих оценок и от собственного страха неудачи.

Однако привычка постоянно прятать значимые события способна постепенно отдалить даже действительно близких людей. Партнер или друг, случайно узнавший о важной перемене от постороннего, может увидеть в молчании недоверие. Поэтому важно отличать нормальное право на личные границы от ситуации, когда человеку приходится скрывать настоящего себя ради сохранения отношений.