Психолог Минаева: молитва помогает справиться с тревожными мыслями

Руминация — непрерывное прокручивание в голове тревожных мыслей. Как справиться с неприятным состоянием, рассказала практикующий психолог Наталия Минаева в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, обычно негатив заполняет сознание перед ожиданием чего-то страшного.

«Причин возникновения руминации может быть очень много. Это и повышенная тревожность, и неуверенность в себе», — отметила специалист.

Психолог посоветовала использовать разные техники осознанности в качестве скорой помощи. Верующим поможет переключить мысли молитва. Кроме того, эффективность покажут спорт и хобби, пояснила Минаева.