Психолог Минаева: молитва помогает справиться с тревожными мыслями
Руминация — непрерывное прокручивание в голове тревожных мыслей. Как справиться с неприятным состоянием, рассказала практикующий психолог Наталия Минаева в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам эксперта, обычно негатив заполняет сознание перед ожиданием чего-то страшного.
«Причин возникновения руминации может быть очень много. Это и повышенная тревожность, и неуверенность в себе», — отметила специалист.
Психолог посоветовала использовать разные техники осознанности в качестве скорой помощи. Верующим поможет переключить мысли молитва. Кроме того, эффективность покажут спорт и хобби, пояснила Минаева.
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