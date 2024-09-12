Психолог Миллер: женщинам не стоит оценивать мужчин по дорогим гаджетам

Многие женщины на первом свидании оценивают доход мужчины, обращая внимание на дорогие гаджеты. Это весьма недальновидный подход, рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер сайту «Инфо 24».
По словам специалиста, атрибутами роскоши могут пользоваться аферисты с целью обольщения. Такие мужчины зачастую даже не имеют собственного жилья и денежных средств на существование, зато всячески демонстрируют якобы высокий доход с помощью телефонов и часов.
Миллер напомнила, что человек, который на самом деле зарабатывает большие деньги, никогда не будет это открыто показывать.
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