Психолог Миллер заявила, что в основе сталкинга лежат страх потери и привязанность

Психолог Миллер перечислила признаки сталкинга и объяснила, почему такое поведение опасно. Об этом сообщил специалист в беседе с NEWS.ru .

Поводами для беспокойства считаются чрезмерная настойчивость, большое количество сообщений и звонков, а также неспособность принять отказ, пишет ИА НСН.

С точки зрения психологии, сталкинг представляет собой патологическое нарушение личных границ и неспособность завершить коммуникацию, что является формой эмоциональной зависимости. Даже если преследователю не поставлен официальный диагноз, его действия остаются крайне разрушительными для жертвы.

Специалист Миллер объясняет этот феномен базовыми механизмами человеческой психики: страхом потери и глубокой привязанностью. Когда отношения обрываются, мозг воспринимает это как угрозу собственному выживанию. Возникает эффект «незавершенного действия» — невысказанная обида и недосказанность создают внутренний конфликт, из которого психика пытается найти выход во внешнем мире, а не через внутреннюю проработку травмы.