Психолог Миллер: вступать в брак с иностранцем необходимо только по любви

Межнациональные браки — красивый, но сложный союз, на который влияют различия в культуре и менталитете партнеров. Однако вступать в такие отношения необходимо только по любви, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с «Инфо 24».

Так, китайцы привыкли сдерживать свои эмоции. Проявление чувств на публике категорически несвойственно для мужчин из Китая, чего не скажешь о женщине из России — открытой, искренней и шумной, отметила эксперт.

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