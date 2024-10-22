Психолог Миллер: вступать в брак с иностранцем необходимо только по любви

Межнациональные браки — красивый, но сложный союз, на который влияют различия в культуре и менталитете партнеров. Однако вступать в такие отношения необходимо только по любви, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с «Инфо 24».
Так, китайцы привыкли сдерживать свои эмоции. Проявление чувств на публике категорически несвойственно для мужчин из Китая, чего не скажешь о женщине из России — открытой, искренней и шумной, отметила эксперт.
Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 26 октября
РЭО: студенты вузов еще могут побороться за стипендию в рамках Зеленой премии — 2024
Экономисты придумали решение проблемы «спящих городов» России
Ирландский журналист оценил слова Путина о ЯО у Украины одной фразой
Устроивших бунт под Курахово боевиков ВСУ «в наказание» перебросили в Курскую область
ВСУ били по жителям Курской области во время посевных работ на полях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте