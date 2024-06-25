Психолог Миллер: в спальне не должно быть вещей бывших партнеров

Различные вещи бывших партнеров, в том числе косметические средства и одежду, необходимо убрать из спальни. Иначе это может испортить отношения с новым партнером, рассказала сексолог, психолог Александра Миллер в беседе с Life.

По словам специалиста, также в спальне необходима хорошая звукоизоляция и комфортная обстановка без соседей за стенкой. Кроме того, в помещении должно приятно пахнуть или как минимум должен быть чистый воздух без посторонних запахов.

Миллер посоветовала создавать как можно больше располагающей атмосферы в доме — тогда страсть между возлюбленными не пропадет.

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