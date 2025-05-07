Психолог Миллер: техника «пяти минут» позволит побороть внутреннее сопротивление и приступить к работе

Психолог Александра Миллер в беседе «Абзацем» раскрыла секреты успешной борьбы с прокрастинацией в период майских праздников, обратив внимание на несколько эффективных подходов.

Прокрастинация часто возникает из-за боязни больших задач, поэтому психолог советует начинать с малого шага: простое разделение сложной цели на элементы поможет почувствовать прогресс и снизит страх перед объемом работы. Записывая промежуточные шаги на бумаге, человек обретает ясность и видение пути вперед.

Полезной может оказаться техника «пяти минут», позволяющая побороть внутреннее сопротивление и приступить к выполнению задачи. Достаточно уделить заданию всего пять минут, и часто это становится толчком для дальнейшей продуктивной работы.

Важно уметь концентрироваться на одной задаче, не отвлекаясь на параллельные дела. Постепенное и качественное исполнение каждого пункта принесет чувство удовлетворенности и мотивацию продолжить работу.

Немаловажным аспектом является умение поддерживать себя. Приятные слова и похвалу самому себе следует рассматривать как форму заботы о собственном душевном комфорте. Это позволяет сохранять позитивный настрой и избегать синдрома выгорания.