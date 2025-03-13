Психолог Миллер сообщила, что в России растет популярность отношений по расчету

В последнее время в России увеличивается количество так называемых «псевдобраков» — союзов, которые заключаются не по любви, а из соображений выгоды. Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала сайту «Инфо24» о том, что такие пары часто бывают стабильными, но качество брака оставляет желать лучшего.

По словам эксперта, подобные отношения зачастую основаны на финансовых интересах, благодаря чему партнеры сохраняют союз, даже если эмоциональная близость отсутствует.

Миллер отметила, что такие союзы, как правило, не приносят счастья: полноценная семья отсутствует, но долгосрочный брак сохраняется. При этом зачастую у партнеров есть другие семьи вне официального брака, о которых становится известно только после смерти одного из супругов при разделе наследства.