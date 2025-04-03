Психолог Миллер: сексуальность мужчины определяют не только внешние признаки

Женщин привлекает в мужчинах не только отсутствие волос на голове, но и психологические факторы. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с сайтом «Инфо24» поделилась своим видением вопроса о влиянии лысины на сексуальность мужчин
Специалист подчеркнула, что привлекательность — это не только физический аспект. Важную роль играют психологические качества, такие как уверенность, личные характеристики и энергия.
Миллер отметила, что восприятие внешности и предпочтения индивидуальны и зависят от личного опыта. При этом исследование адаптации через внешние признаки объясняет связь между внешностью и социальным статусом. Лысина может символизировать внутреннюю силу и доминирование, что могло повлиять на формирование предпочтений у женщин на протяжении веков.
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