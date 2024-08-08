Психолог Миллер: секс на первом свидании может быть только при сильном желании обоих партнеров
Психолог Александра Миллер назвала единственную причину для интимной близости на первом свидании. Слова эксперта опубликовал News.ru.
По ее мнению, секс у малознакомых людей может быть оправдан только сильным желанием обоих партнеров.
«Если людей прям застала страсть во время первого свидания, они не могут остановить поток чувств и эмоций, конечно, здравый смысл здесь не преобладает. Это не зависит от возраста», — пояснила психолог.
Она также рассказала, что не стоит откладывать интимную связь на период после свадьбы. При таком подходе супруги рискуют не сойтись в половой конституции.