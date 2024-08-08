Психолог Миллер: секс на первом свидании может быть только при сильном желании обоих партнеров

По ее мнению, секс у малознакомых людей может быть оправдан только сильным желанием обоих партнеров.

«Если людей прям застала страсть во время первого свидания, они не могут остановить поток чувств и эмоций, конечно, здравый смысл здесь не преобладает. Это не зависит от возраста», — пояснила психолог.

Она также рассказала, что не стоит откладывать интимную связь на период после свадьбы. При таком подходе супруги рискуют не сойтись в половой конституции.